Basket: sconfitta esterna per la Pallacanestro Trapani sul campo di Treviglio

Sconfitta esterna per la Pallacanestro Trapani sul campo di Treviglio per 70-59. Una gara dai mille volti al PalaFacchetti. La 2B Control Trapani riesce ad avere un buon approccio al match ma nella seconda frazione subisce il rientro di Treviglio che, con un parziale di 13-0, si porta in vantaggio. Dopo l’intervallo lungo, Kenneth Goins non rientrerà più in campo a causa dei problemi alla schiena che lo affliggono da settimane. La partita prosegue sul filo dalla parità ma i granata pian piano perdono fiducia ed energie e Treviglio ne approfitta conquistando meritatamente il match. I granata, nonostante ciò, a mantenere il vantaggio nel doppio confronto (Trapani vinse di 13 in casa).

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Goins e Renzi. Vertemati risponde con Caroti, Palumbo, Ivanov, Pacher e Borra. La gara inizia con una schiacciata di Borra, a









