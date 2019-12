Accuse troppo vaghe, il Tar sospende l’interdittiva antimafia

Non basta avere parenti con precedenti penali e neppure aver operato con ditte sospette ma ormai fallite da 15 anni o inattive addirittura da 13: l’interdittiva antimafia – che impedisce alle aziende di contrattare con la pubblica amministrazione – deve basarsi su elementi attuali e pregnanti «che facciano ritenere “in concreto” forte il pericolo di permeabilità dell’impresa». A stabilirlo è stata la prima sezione del Tar, che ha accolto il ricorso di P. G., piccolo imprenditore agricolo di Campobello di Mazara, difeso dagli avvocati Lucia Alfieri e Girolamo Rubino.

Il Tar ha dato torto alla prefettura di Trapani che aveva emesso il provvedimento ed anche all’Anac: in via cautelare, l’interdittiva è stata sospesa e il giudizio di merito è stato fissato per febbraio 2021.

P. G. è titolare di un'attività non organizzata in forma d'impresa e nel 2012 aveva ottenuto dall'assessorato regionale all'Agricoltura un contributo di 40 mila euro.









