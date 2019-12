Trapani, oggi il concerto “Note di Natale”

Si terrà oggi, domenica 22 Dicembre, alle ore 18.30 a Trapani, presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio (sede dei Sacri Gruppi dei Misteri) il concerto “Note di Natale” dedicato dalla nostra realtà musicale alla propria amata città in occasione delle festività natalizie.

“Anche quest’anno – afferma il Presidente Emanuele Barbara – abbiamo dato il massimo con impegno e dedizione, ciascuno di noi con le proprie motivazione e passione, affinché il nostro piccolo contributo possa essere grande in una città che merita di risplendere e non di rimanere abbandonata a se stessa come invece troppo spesso accade.

Anche altre realtà musicali hanno trovato da questo progetto la propria ispirazione per intraprendere un simile percorso ed è proprio questo che tutti noi, cittadini, dovremmo fare insieme: offrire la nostra disponibilità a questa città! Ringraziamo il Rotary Club Trapani-Erice, che …









