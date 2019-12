Trapani, il ricordo dell’omicidio Montalto. Le parole amare della vedova

Lo sfogo di Liliana Riccobene è un pugno allo stomaco. “Mi rinfacciano – dice la vedova dell’agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto ucciso dalla mafia – di essere una superstite. Mi rinfacciano che i miei genitori e miei familiari non sono stati colpiti dal lutto”.

Parole pesanti, pronunciate con le lacrime agli occhi, che, questa mattina, hanno fatto da sfondo alla cerimonia per ricordare la vittima, assassinata, in contrada Palma, alle porte di Trapani, l’antivigilia di Natale del 1995. Cerimonia che si è svolta in un supermercato che profuma di legalità: l’Eurospar di via Convento San Francesco di Paola. Un tempo era di Grigoli, oggi a gestirlo sono gli ex dipendenti che hanno dato vita alla società-cooperativa Cdr Group, rilanciando il marchio Despar.

Una manifestazione semplice, organizzata da Libera.

Aver visto il marito morire sotto i colpi dei killer …









