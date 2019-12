Trapani, Baldo Gucciardi: ” Il PD provinciale deve avere una nuova classe dirigente”

Baldo Gucciardi, deputato regionale del Pd e vice presidente della commissione bilancio, il governo Musumeci sta facendo dei tagli lineari che comporterebbero anche un taglio di 4,5 milioni di euro in meno per l’aeroporto di Trapani Birgi. Dobbiamo spaventarci?

No assolutamente, non dobbiamo spaventarci perché quello che è stato scritto non corrisponde alla realtà degli atti. E’ stata certamente una superficialità degli organi di governo che hanno anticipato dei tagli che non sono assolutamente codificati in nessun atto. Noi stamattina stiamo ancora discutendo il rendiconto del 2018 e le osservazioni che ha mosso la Corte dei Conte. Non sappiamo ancora questi tagli quali dovranno essere, la giunta si riunirà a brevissimo per discutere gli assestamenti di bilancio e quindi decidere cosa tagliare e poi il consiglio dei Ministri potrebbe decidere per la rateizzazione del disavanzo in dieci anni.

