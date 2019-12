Termina in parità fra Pescara e Trapani

Termina in parità, allo stadio “Adriatico” di Pescara, fra il Trapani di mister Castori, al debutto sulla panchina granata, e il Pescara di Zauri. Granata che partono subito molto aggressivi nella prima frazione e passano in vantaggio nei primi trenta minuti; poi però escono fuori i padroni di casa che cominciano a macinare gioco e trovano il gol del pareggio. Nel secondo tempo poche occasioni sia da una parte che dall’altra e partita che alla fine rimane inchiodata sull’1-1.

La cronaca

Il primo squillo è del Pescara al 21′ con la conclusione violenta dalla distanza di Memushaj, respinta di Carnesecchi. Ma al 30′ il Trapani passa in vantaggio con la splendida punizione dello specialista Anthony Taugourdeau, che con una parabola perfetta non lascia scampo a Kastrati, è 1-0 per i granata. Al 41′ però il Pescara trova il gol del pareggio: …









Leggi la notizia completa