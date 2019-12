Sicilia, due lavori e il reddito di cittadinanza. Per i giudici non c’è truffa

“Ipercettori di reddito di cittadinanza possono, in realtà, prestare attività lavorativa durante il godimento del beneficio, purchè – entro il termine di trenta giomi dal verificarsi dell’evento occupazionale – comunichino all’INPS tutti i dati dell’impiego, al fine di consentire all’istituto previdenziale di revocare, sospendere o rideterminare la misura del reddito di cittadinanza in favore del beneficiario”. Con queste motivazioni i giudici del tribunale del riesame di Agrigento, presieduto da Alfonso Malato, hanno annullato il sequestro della carta delle poste che era stata distribuita a un trentasettenne empedoclino per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Il collegio di giudici, composto anche da Alfonso Pinto e Giuseppa Zampino, ai quali si era rivolto l’avvocato Graziella Vella, hanno ritenuto che non vi fossero elementi che giustificassero le accuse di truffa e falso.

Il sequestro, disposto dal gip, era scattato in seguito a un controllo dei carabinieri di Porto Empedocle, eseguito il 20









