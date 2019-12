Serie D girone I: il punto sulla 17^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 22 dicembre 2019 si è giocata la diciassettesima giornata della Serie D girone I.

Clamoroso pareggio interno a reti bianche del Palermo che non riesce a superare il Troina divorandosi due calci di rigore, prima con Ricciardo, poi con Sforzini. Bicchiere mezzo vuoto per i rosanero, soprattutto per la contemporanea vittoria del Savoia che accorcia il distacco e vola a -3 dai siciliani, grazie al 4-2 sull’Acireale, che dopo essere stato penalizzato di 4 punti in settimana, perde anche un importante scontro diretto, scivolando così a metà classifica.

Vincono anche Licata, FC Messina e Giugliano in zona play-off: le due siciliane vincono rispettivamente contro Marina di Ragusa e Roccella, mentre i campani s’impongono per 2-1 contro l’ACR Messina, che con questa sconfitta si stacca momentaneamente dal treno dei play-off.

Si avvicina alla zona play-off anche la Cittanovese che raggiunge quota 28 punti grazie alla goleada rifilata alla Palmese, sconfitta 1-4. Scende …









