Serie B, un punto amaro per il Trapani contro il Pescara. Ciofani risponde a Taugourdeau

Entrambe le squadre avevano bisogno di una vittoria, ma il risultato finale non premia né Pescara, né Trapani, costrette ad accontentarsi di un punto che serve a poco sia agli abruzzesi che ai siciliani.

LA CRONACA

Dopo i primi 10 minuti di studio reciproco, Pescara e Trapani decidono di dare vita a un match entusiasmante e pieno di emozioni. Al 13′ è Pettinari ad andare in gol, ma il guardalinee ferma tutto fischiando un fuorigioco molto dubbio e annullando così il gol del vantaggio granata. Il Pescara prova a rispondere prima con Memushaj e subito dopo con Galano, ma entrambi i tentativi vengono neutralizzati prima da Carnesecchi e poi da Strandberg.

Al 31′ però, ci pensa Taugourdeau a sbloccare il match con una magia su punizione che inganna Kastrati e porta il Trapani in vantaggio. Il vantaggio degli ospiti però dura solo 10 minuti, perch& …









