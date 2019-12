Selinunte, prime pubblicazioni sulle Metope

[di Giuseppe L. Bonanno] Il barone Pietro Pisani, nato a Palermo nel 1761 e ivi morto nel 1837, noto soprattutto come direttore illuminato della Real Casa dei Matti di Palermo, fu anche “Uffiziale di Ripartimento dell’Interno nella Real Segreteria presso il Luogotenente Generale di Sicilia”, come si apprende dalla copertina della Prima edizione della Memoria; a lui si deve aver salvato dall’espatrio le metope che gli architetti britannici Harris e Angell intendevano portare abusivamente a Londra.

Nell’opera in questione, Memoria sulle opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte[1] (fig. 1), che riporta la data del 1823, ma che, in effetti, vide la luce l’anno successivo, «un anno dopo lo scoprimento delle metope»[2], come scrive alla fine del testo lo stesso autore, si dà conto degli avvenimenti che portarono a salvare dall’espatrio le suddette metope e successivamente ad una …









