Rapinatore marsalese non rispettava i domiciliari: trasferito in carcere

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala hanno eseguito una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Marsala – Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, per il reato di rapina aggravata. Destinatario del provvedimento, nonché autore del suddetto reato è il 31enne marsalese D.C.V. L’episodio risale allo scorso 4 settembre 2019 e ne fu vittima un’anziana signora, in pieno centro storico.

In quella circostanza, durante lo svolgimento di servizi antirapina, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Marsala arrestò D.C.V., il quale aveva appena rapinato una donna di 79 anni, (che si trovava a passeggiare per le vie del centro storico), afferrandola per il collo e strappandole una collana d’oro, successivamente recuperata dai poliziotti e restituita alla legittima proprietaria.

A seguito del primo arresto, i controlli effettuati dalla Polizia di Stato hanno consentito …









