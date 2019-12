Oggi Trapani impegnato contro il Pescara, le ultime

Nella diciassettesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori sarà impegnato, allo stadio “Adriatico”, contro il Pescara di Luciano Zauri. I granata, reduci da due sconfitte consecutive contro Benevento e Pisa, con l’arrivo del nuovo tecnico Castori, oggi proveranno certamente a dare la scossa per cercare di mettere a posto un campionato molto complicato. D’altra parte anche il Pescara non arriva da un periodo felice, con soli due punti raccolti nelle ultime quattro giornate, e vorranno sicuramente ritrovare la vittoria che manca da tempo, davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni

Mister Castori, al debutto sulla panchina granata, probabilmente opterà per un 4-4-1-1 formato da: Carnesecchi fra i pali; in difesa Fornasier, in ballottaggio con Candela, a presidiare l’out di destra, Scognamillo e Strandberg coppia centrale, Grillo a sinistra; Luperini, Moscati, Taugourdeau, Jakimovski a centrocampo; in …









