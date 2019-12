Mazara, controlli dei Carabinieri per la sicurezza. In due mesi e mezzo più di 200 multe

Oltre 200 multe in due mesi e mezzo. E’ il bilancio dei Carabinieri di Mazara del Vallo, impegnati ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, messa in campo dall’Arma dei Carabinieri in tutta la Provincia, e finalizzata al rispetto delle leggi che regolano anche la sicurezza stradale, ha come scopo ultimo quello di salvaguardare, principalmente, la salute dei cittadini. Per tale motivo, sono state ulteriormente incrementate le verifiche nei fine settimana ed in prossimità dei locali notturni, per prevenire gli incidenti, su strade urbane ed extraurbane, anche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con risultati incoraggianti che ripagano i militari degli sforzi compiuti.

Infatti, solo dal mese di ottobre ad oggi, gli equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, hanno contestato complessivamente 221 violazioni al codice della strada per un importo …









