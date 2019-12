Marsala, si rivede Martino Morsello: “I Forconi ci sono per una lista rivoluzionaria”

Nella nostra città nulla di nuovo si sente per le imminenti elezioni comunali e si evidenzia ancora un vecchio metodo di approccio alla politica fatto di incontri più o meno ufficiali che nulla porteranno di nuovo per cambiare la politica e l’amministrazione a Marsala.

La presenza di tante liste civiche non è un segnale positivo di rinnovamento. Spesso rappresentano vecchi padroni che amano stare dietro le quinte e dominare la scena. Vi sono anche forze politiche che rappresentano partiti nazionali ma che comunque anche loro usano lo stesso sistema degli altri. Una pre-campagna elettorale fatta di incontri, accordi, posizioni, scelte di candidati. È facile così stabilire chi farà il sindaco o chi saranno i consiglieri eletti. Vedremo sempre gli stessi personaggi e sentiremo sempre gli stessi discorsi.

COME ha sempre ribadito il MOV. DEI Forconi bisogna partire dal programma e poi attorno ad esso coalizzare …









Leggi la notizia completa