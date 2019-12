Marsala, è morto Giuseppe Rizzo: è stato preside alla “Mario Nuccio” e al Magistrale

E’ morto, presso l’ospedale di Marsala, dove era ricoverato il Preside Giuseppe Rizzo.

Laureato in Scienze Naturali, era persona di acuta intelligenza e mente aperta.

Diresse per diversi anni la Scuola Media “Mario Nuccio”.

L’ambiente era difficile e gli atti di vandalismo frequenti, ma egli si adoperò moltissimo per avvicinare la Scuola alle famiglie e fu il promotore della istituzione dell’ indirizzo musicale che molto contribuì a “normalizzare”la situazione.

Passò poi a dirigere l’Istituto Magistrale, vi rimase alcuni anni, e si fece apprezzare per la cortesia e il garbo.

Accompagnò con perizia la trasformazione dell’Istituto in Liceo Pedagogico.

Il funerale è fissato per domani, lunedì 23 dicembre, alle ore 12:00, presso la Chiesa Itria.









