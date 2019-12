L’amministrazione Di Girolamo ha premiato gli sportivi che si sono distinti nel 2019

L’Amministrazione Di Girolamo nella giornata di venerdì 20 dicembre ha premiato nella sala Giunta del Palazzo Municipale gli sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno.

Nel corso della cerimonia cui oltre al primo cittadino, Alberto Di Girolamo, hanno presenziato il suo vice Agostino Licari, e gli assessori Andrea Baiata (Sport), Clara Ruggieri (Politiche culturali) e Rino Passalacqua (Attività produttive). Nel corso della manifestazione oltre ai premi agli atleti e alle società che hanno conseguito brillanti risultati nella stagione sportiva testé conclusa sono stati conferiti anche dei premi alla carriera e alla memoria.

I premi alla carriera sono stati conferiti a Celestino Frazzitta (per il suo impegno nella promozione dello sport della canoa prima come atleta e poi come istruttore), a Nino Palermo (storico capitano dello Sport Club Marsala) e a Filippo Struppa (per la partecipazione a oltre 50 maratone). Il premio alla memoria & …









Leggi la notizia completa