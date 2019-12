Incidente sulla Provinciale per Triscina, due feriti non gravi e due auto semi-distrutte

Un incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, si è verificato ieri sera intorno alle 19.30 sulla strada provinciale 81 tra Castelvetrano e Triscina di Selinunte. Due vetture un’Audi A 3 ed un Opel Zafira si sono scontrate all’intersezione con la SP56 per Campobello di Mazara.

A guidare l’Audi un giovane castelvetranese, mentre sull’altra vettura viaggiano una madre con la figlia 13enne, che è rimasta miracolosamente illesa, mentre per i due conducenti è stato necessario il trasporto in ambulanza presso l’ospedale Vittorio Emanuele II per le ferite riportate. Nessuno dei due versa in condizioni di pericolo ma, a causa dei numerosi traumi riportati ne è stato disposto il trasferimento presso la struttura ospedaliera. Fortemente danneggiate anche le due auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco ed i Carabinieri del locale …









Leggi la notizia completa