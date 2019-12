Il rosso e la passione per le Ferrari incontrano le bellezze di Trapani e dintorni

Il rosso e la passione per le Ferrari si incontrano con le bellezze del territorio di Trapani, Erice e dintorni

Una Ferrari è sempre una Ferrari. Emozione, desiderio, passione, adrenalina. Questo implode nell’animo di chiunque, appassionato o no che sia.

È questa la magia che ha accompagnato il primo ritrovo a Trapani di tutti i Club Ferrari della Sicilia. Nonostante il tempo, la gente non si è fatta attendere. Bambini, anziani, ragazzi, famiglie tutte lì nel village allestito a Piazza Vittorio, così come a Erice e Bonagia.

E così che Trapani e il suo cuore rosso Ferrari hanno fortificato questo connubio coinvolgendo abitanti e amministrazioni per la promozione del territorio, della sua cultura e delle sue bellezze.

26 modelli unici di bellissime Ferrari hanno scoperto il nostro territorio tra fenicotteri rosa delle saline di Nubia, visite turistiche a Trapani, mercatini di Natale a Erice e …









