Il Marsala sconfitto 1 a 0 a Biancavilla conclude in zona play out il girone di andata

Nel campionato di serie D, si chiude con una sconfitta il girone di andata del Marsala calcio, piegato uno a zero dal Bianacavilla andato a segno con Aloia al quarto minuto.

Veramente poco incisiva la reazione della formazione di Mister Terranova che si è rivelata pericoloso solo poche volte e che ha avuto il suo apice quando Lavardera ha colpito la traversa. Una gara non spettacolare dove la formazione di casa, passata in vantaggio in avvio di match, si è ben trincerata nelle retrovie e cercando di colpire di rimessa.

Per il Marsala adesso è zona play out in virtù anche della vittoria del Nola sul Castrovillari. Con diciotto punti all’attivo, la formazione lilibetana è a meno due dalla zona salvezza. Adesso, con il campionato fermo per le festività natalizie, bisognerà tirare il fiato, ricompattarsi e prepararsi al meglio per la trasferta …









