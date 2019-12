Il Liceo Ruggieri di Marsala chiude il 2019 tra teatro, riflessione e convivialità

È black il Natale al Liceo Scientifico di Marsala dove, nell’ambito del PON CRISALIDE codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-512, il 19 dicembre si è tenuto lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale dal titolo, per l’appunto, “Black Christmas”. “Pur non essendo un vero spettacolo teatrale – spiega l’esperto esterno Andrea Scaturro – ma una performance ironica e irregolare che corre sul filo di un’improbabile recita di Natale sostenuta da un coro ‘perfettamente’ stonato, Black Christmas è stato il frutto di un metodo messo a punto e già sperimentato negli anni precedenti da me e Gianfranco Manzo. Amiamo coinvolgere gli studenti nella scrittura, oltre che nell’improvvisazione scenica. Anche Black Christmas, dunque, è un lavoro inedito di cui i ragazzi stessi sono ispiratori e co-autori”.

