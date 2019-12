Il Fulgatore ringrazia il “Fattore C”. Valderice sprecone a Menfi. Sconfitto il Borgo Cià

Ultimo turno di andata e del 2019 in Prima Categoria. La tredicesima giornata si era aperta ieri con la gara da psicologia applicata al campo tra Gibellina e Castellammare, rimasto in inferiorità numerica al 20′ del primo tempo ma nonostante ciò riesce a portarsi sull’1-4 grazie alla tripletta di Rizzo e alla marcatura di Federico Todaro. I ragazzi di mister Ligotti sentono ad un certo punto però il peso dell’uomo in meno e spengono la luce: 4-4, prima del 4-5 ancora di uno strepitoso Rizzo. La gara però finisce 5-5.

Iccarense (1-1 contro la Giardinellese) e Fulgatore chiudono l’andata appaiati in vetta a 27 punti. I trapanesi vincono agevolmente a Piana per 4-0 nel segno della C: in ordine Alberto Cirrone su punizione nel primo tempo; Cardella, Cannavò su rigore e Campanella di testa nella ripresa. Sul campo del Cinisi, il …









