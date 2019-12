Il finger food natalizio con i deliziosi cornetti salati

Secondo appuntamento con la rubrica ideata e curata dalla redazione di PrimaPagina. Oggi “La ricetta della Domenica” pone sotto la lente d’ingrandimento una facile idea per antipasto: i cornetti salati, sfiziosi finger food da proporre a tavola in vista delle prossime festività natalizie. Ecco gli ingredienti per 20 cornetti:

2 rotoli di pasta sfoglia

200 gr formaggio Emmenthal

200 gr prosciutto crudo

Tuorlo d’uovo q.b.

Semi di sesamo q.b.

Il procedimento.

Stesi i rotoli di pasta sfoglia, tagliare con un coltello la sfoglia a forma di triangolo isoscele. Posizionare il formaggio sulla base e le fette di prosciutto lungo i lati. Partendo dalla base, arrotolare il tutto e curvare le due estremità per conferirgli la classica forma del cornetto. Spennellare la superficie con il tuorlo d’uovo e spolverarla con i semi di sesamo. Infine, mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10/15 minuti …









