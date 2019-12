Il Dattilo rifila sei reti alla Cephaledium: segna subito Bettini. Perde il Castellammare

Il Dattilo ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive, vince contro la Cephaledium e si laurea campione d’inverno. Al “Giovanni Mancuso” quest’oggi non c’è stata mai gara e i motivi sono ben noti viste le condizioni societarie in cui versa la compagine palermitana: Piergiorgio Rallo assoluto protagonista ad inizio gara con una doppietta nel giro di 60”, tra il 2′ e il 3′. Al 28′ è già 3-0 con la rete di Dario Barraco; sussulto cefaludese con un calcio di rigore trasformato al 30′ da Messina. E’ solo una piccola parentesi perché i gialloverdi non si arrestano, anzi: il poker arriva ad opera del neo arrivato Bettini. Nella ripresa il punto del 5 e 6-1 sono rispettivamente di Virgilio e ancora di Barraco.

Il Dattilo, al giro di boa del campionato, chiude a +4 sull'Akragas, stoppato sull'1-1 …









