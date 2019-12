Si svolgerà Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio 2020 il I° Experience Tour 4×4 organizzato dall’ ASD Partinico Hazzard 4×4 – Alcamo Team 4×4 – Elimi Off Road di Calatafimi Segesta e dal Belice Team 4×4 Gibellina.

La partenza è prevista Sabato 11 Gennaio dalla piazza Duomo di Partinico, si attraverserà Alcamo per arrivare a Calatafimi-Segesta presso l’Agriturismo Tenute Margana nel tardo pomeriggio.

Domenica 12 Gennaio, dopo le iscrizioni, si dirigeranno a Gibellina nuova per il pranzo presso Pizza Time e successivo percorso tecnico 4×4 a tempo.

La quota di iscrizione per i 2 giorni è di 55 euro a persona che comprende la degustazione alla partenza, la cena del sabato sera, la colazione ed il pranzo della Domenica.

Invece per la giornata solo della Domenica è di 30 euro a persona compreso colazione e pranzo della giornata.

Per ulteriori informazioni ed eventuale iscrizione contattare i seguenti numeri: Alessandro (Partinico) 3395455287, Gaspare (Alcamo) 3398064571, …









Leggi la notizia completa