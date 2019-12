Dolci e giocattoli al reparto pediatria di Marsala: iniziativa solidale dell’Inter Club “Javier Zanetti”

Calcio e solidarietà è un binomio che spesso si rinnova. In quest’ottica il direttivo dell’Inter club “Javier Zanetti” di Marsala ha visitato il reparto di pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino”, offrendo ai piccoli degenti giocattoli e dolcetti. Presenti per l’occasione il presidente dell’ordine dei medici di Trapani Rino Ferrari, socio del club ed il primario del reparto, Giuseppe Clemente, ai quali sono andati i ringraziamenti del club per aver sostenuto l’iniziativa. Un ringraziamento particolare è andato poi a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di denaro e giocattoli, in modo particolare ai genitori degli allievi della scuola media Luigi Sturzo ed ai soci del club. Viva soddisfazione del direttivo guidato dal presidente Francesco Bruno: “non esiste soddisfazione più piena del sorriso spontaneo e sincero di un bambino. Ogni piccolo gesto di …









Leggi la notizia completa