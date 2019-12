Distretto Turistico, D’Alì: “Da noi nessuna inerzia, piuttosto il Comune di Marsala ci ha rallentati”

A distanza di qualche giorno dalla delibera con cui la Giunta comunale di Marsala ha ridotto da 183 mila euro a 30 mila euro il contributo 2019, arriva la precisazione della presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì.

«Non c’è stata assolutamente alcuna inerzia da parte del Distretto Turistico, e se abbiamo avuto qualche rallentamento quello è stato dovuto proprio al Comune di Marsala che ha tardato sulla determinazione del proprio impegno finanziario, assumendo poi una decisione diversa rispetto a quanto previsto dall’accordo firmato nello scorso giugno dai Comuni aderenti per la creazione di una destinazione turistica del territorio della Sicilia Occidentale».

«Dopo la stipula dell’accordo con i 10 Comuni firmatari – aggiunge il presidente D’Alì – come Distretto abbiamo lavorato intensamente per arrivare a dei primi importanti risultati. Nell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione, dopo …









