Continuano le rapine in farmacia a Mazara del Vallo

Continuano a Mazara le rapine in farmacia. L’ultima è avvenuta venerdì sera ai danni della Farmacia “San Vito” di corso Vittorio Veneto.

Un uomo a volto scoperto è entrato e si è impossessato del cassettino delle offerte visto che la cassa era già chiusa e bloccata. Sono diverse le rapine in farmacia avvenute in questi mesi a Mazara e sempre all’orario di chiusura.

Ad essere state colpite: la Farmacia Calafarma di via Madonna del Paradiso; la Farmacia Lenzi di via Castelvetrano. Ma già nei mesi precedenti altre farmacia sono state vittime di rapine, molto probabilmente effettuate da tossicodipendenti in cerca soldi per l’acquis to di droga.











