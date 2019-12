Avis, Marsala maglia nera per le donazioni. L’appello della presidente Galfano: “In ospedale poche sacche di sangue”

“Il sangue non si fabbrica, non si acquista in farmacia”. Con queste parole, a chiosa della esaustiva intervista, la presidente AVIS Marsala, Isabella Galfano, da 8 anni alla guida di questa associazione benefica in città, ha reso chiaro il messaggio di sensibilizzazione rivolto ai marsalesi che in verità disertano la sede di via Giacinto Abruzzesi. Marsala è infatti all’ultimo posto nella classifica dei donatori di sangue. Eppure, donare sangue, oltre a essere un gesto solidale verso il prossimo, un dono impagabile per chi lo riceve, è un ottimo sistema per fare prevenzione.

Presidente Isabella Galfano, chi può donare il sangue?

Il sangue può donarlo qualsiasi persona in un’età compresa fra i 18 e i 65 anni in buono stato di salute. Possono donare sia gli uomini che le donne. L’AVIS di Marsala è aperta sia il giovedì che la …









Leggi la notizia completa