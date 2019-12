Alcamo, riapre il campo da tennis di via Verga. Concorsi al Comune

Torna ad essere disponibile e fruibile il campo da tennis della via Verga di Alcamo.

A darne notizia l’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Campo: “l’assessorato allo sport può nuovamente fruire del campo da tennis; siamo lieti di poter dare la notizia che va a vantaggio di tutti, ed in particolare delle associazioni sportive che si occupano di questo sport e che attendono già da un po’per continuare le attività rivolte ai piccoli e non solo.

La rivisitazione della struttura – continua Campo – ha fatto sì che venissero eliminate alcune anomalie che perduravano da anni; rivolgo un grazie, a nome dell’Amministrazione, all’impresa ed all’ufficio tecnico che hanno consentito di accorciare i tempi di consegna parziale delle strutture, che sono previsti per marzo 2020 insieme al Palatenda. Un dono natalizio gradito per tutti …









Leggi la notizia completa