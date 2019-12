Aeroporto di Birgi, dalla Regione 9 milioni di euro per il biennio 2019-2020. Soddisfatto Ombra

Il governo regionale guidato da Nello Musumeci ha dato il via libera alla convenzione tra il dipartimento regionale del Turismo e la società Airgest. Allo stesso tempo sono stati impegnati 9,351 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, che serviranno a incentivare gli accordi con le compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici verso il trapanese. L’accordo sottoscritto prevede come obiettivo minimo da raggiungere nel prossimo biennio l’incremento, tra arrivi e partenze, di almeno un milione e duecentomila passeggeri.

“Prosegue l’attenzione del mio governo – commenta il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – per il rilancio di Birgi. La strategia concordata con il presidente Ombra lascia ben sperare, dopo aver trovato, due anni fa, lo scalo agonizzante”.

Soddisfatto anche il presidente di Airgest Salvatore Ombra: “È arrivata la notizia …









