Vino, boom della Doc Salaparuta: aumento della produzione e della superficie vitata

l 26 per cento in più di ettolitri certificati, una superficie vitata quasi triplicata in otto anni, 44 viticoltori impegnati nella produzione.

Tre dati che fotografano la piccola ma operosa realtà della Doc Salaparuta, in provincia di Trapani, al centro di quella Valle del Belìce devastata dal terremoto del 1968. Una Denominazione, nata nel 2006, caratterizzata da un unico territorio, Salaparuta, appunto, all’interno del quale il disciplinare stabilisce che debba avvenire l’intero processo di produzione del vino.

La Doc Salaparuta fa registrare nel 2019 una crescita da 667 a 854 di ettolitri certificati (nel 2012 erano appena 200) e una superficie di 970 ettari vitati nel 2018 (nel 2011 erano 292). A farla da padrone il Nero d’Avola che occupa il 73,35% della produzione totale. Il resto viene lasciato al Catarratto (8,3%), al Grillo (5,8%), al Nero d’Avola riserva (4,4%), al Salaparuta Rosso (3,8%), al Sauvignon riserva (2,2%) e al Salaparuta Bianco (2%). I dati, frutto di …









Leggi la notizia completa