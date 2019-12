Trapani, black out in Via Torrearsa. Negozi al buio

Un guasto ad una centralina e, questa sera, negozio e abitazioni della via Torrearsa, nella zona del centro storico di Trapani, sono rimasti al buio. La scintilla che ha fatto scattare la rabbia dei commercianti: “Ci mancava anche questa, già la zona addobbata alla meno peggio è morta”.

A raccogliere le lamentele dei negozianti il sindaco Giacomo Tranchida che passeggiava in via Torrearsa mentre una squadra di operai dell’Enel era al lavoro per risolvere il problema.

La luce è andata via – racconta un commerciante – alle 17 ma già questa mattina c’erano state le prime avvisaglie.

Il black out ha colpito sei attività commerciali e altrettanti edifici.

Qualcuno tra i commercianti medita di sporgere denuncia contro l’Enel per interruzione di pubblico servizio.









