Tante emozioni al concerto di natale della Scuola “Sturzo – Asta” di Marsala

Tante emozioni al concerto natalizio degli alunni del corso a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Sturzo – Asta” di Marsala, che giovedì 19 dicembre nell’Auditorium della Luigi Sturzo hanno arricchito l’atmosfera natalizia con le loro note, piene di passione, cuore, delicatezza ed entusiasmo.

Entusiasmo per la musica che riflette la loro voglia di vivere, di condividere, di comunicare. Aprendo con la leggerezza di Jingle Bells, introdotta dalle note di “Oh When the saints go marching in”, e proseguendo con la famosa “White Christmas”, l’orchestra diretta dai Professori di Strumento Musicale Daniele Palmeri, Rachele Burriesci, Maria Luisa Pala e Nino Errera ha proposto brani sempre più impegnativi e coinvolgenti, come “Carol of the bells” e “We are the world”. Anche quest’anno i graditissimi ospiti dell’Unione Italiana Ciechi e …









Leggi la notizia completa