Rifiuti, la Srr Trapani Sud acquista il Polo Tecnologico di Castelvetrano

Il Polo Tecnologico di Castelvetrano dopo l’ennesima asta andata deserta sarà acquistato dalla Srr Trapani Sud. Il Piano del Ministero dell’Ambiente ha rimodulato le somme per il Dipartimento regionale per i rifiuti.

Sono stanziati 6 milioni di euro nell’ambito del Patto per il Sud. Sarà la Regione a firmare il decreto di assegnazione delle somme alla Srr “Trapani Sud” che, a sua volta, li utilizzerà, in parte, per l’acquisto diretto al Tribunale (per un importo di poco più di 2,5 milioni), mentre la rimanente somma verrà impiegata per il riavvio dell’intero Polo.

Soddisfatto il presidente della Srr Nicola Catania che ritiene che il Polo di Castelvetrano potrà consentire di raggiungere il principio dell’autosufficienza, e quindi ci sarà la possibilità di evitare i costi di trasporto, il che permetter& …









