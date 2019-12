Reddito di Cittadinanza, in Sicilia 158 mila beneficiari e un posto di lavoro ogni 900

Che il reddito di cittadinanza sia un’operazione che non sta risolvendo affatto il problema della disoccupazione, visto che è nato con questo scopo, è sotto gli occhi di tutti.

I numeri della Regione Sicilia sono fortemente indicativi di come sta andando male tutto il progetto. Il rapporto tra chi percepisce il reddito e il lavoro disponibile è di 1 a 900. In pratica ogni 900 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in Sicilia, c’è la disponibilità di un solo posto di lavoro.

L’allarme del CNEL – Con questi numeri diventa un’impresa quasi impossibile trovare lavoro ai circa 158 mila beneficiari della misura bandiera del Movimento 5 stelle. Non a caso, ieri, il Cnel, presentando il rapporto sul mercato del lavoro, ha lanciato l’allarme «Riteniamo importante – dicono gli esperti – che vada monitorata l’applicazione del reddito di cittadinanza per evitare soluzioni che scoraggino la ricerca attiva …









