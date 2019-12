Questa sera a Marsala torna in scena “Pina Volante” di Giacomo Bonagiuso

Questa sera alle ore 21.00 dopo il grande successo al teatro greco di Segesta e a Palazzolo Acreide, torna in scena al TEATRO “E. SOLLIMA” DI MARSALA, lo spettacolo PINA VOLANTE drammaturgia e regia di Giacomo BONAGIUSO con ingresso libero nei limiti dei posti.

Giacomo Boangiuso nella sua nota di regia così racconta: “Giusy Barraco nasce in Sicilia. Ed è una bambina che corre e gioca con entrambe le gambe. Poi, improvvisamente, disturbi più o meno gravi legati alla deambulazione, costringono lei e la sua famiglia a una serie di “viaggi della speranza” alla ricerca di una diagnosi, e quindi di una cura. La diagnosi arriva, tardi ma arriva. Dejerine Sottas. Una neuropatia sensitivo-motoria per la quale non c’è terapia definitiva. Giusy vede spalancarsi due strade: assecondare l’autocommiserazione meridionale o reagire. Reagisce. Smonta la propria identificazione …









