Progetti e futuro di Dolce & Gabbana. “Vorremmo lasciare il tutto alla famiglia di Domenico”

Il successo di Dolce & Gabbana (fotoSky), e ormai illimitato negli anni, è lo si è capito da tanto tempo visto che, tutto ciò si è fortemente consolidato in tanti anni di onorata carriere stilistica che si e rafforzata con nuovi investimenti su gioielli,sartoria,scuole di cucito che ne hanno allargato la sicilianità e la passione che entrambi portano avanti da tanti anni di unione lavorativa aziendale. I due stilisti annunciano i progetti per il futuro dell’azienda e spiegano che, un giorno, quando si ritireranno, vorrebbero cedere il controllo ai familiari. Nella casa di moda rivestono già ruoli importanti il fratello e la sorella di Domenico Dolce.

Dopo anni di carriera su successo sulle passerelle di tutto il mondo i due stilisti, creatori dell’omonima firma, hanno confermato: “Siamo stati fortunati. Non vogliamo diventare i più ricchi del cimitero”, ha …









