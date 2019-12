PALERMO – Continuano i controlli da parte dei Carabinieri supportati dalla locale Guardia Costiera dei venditori ambulanti della filiera dei prodotti ittici.

Le ispezioni dei militari della compagnia San Lorenzo questa volta hanno riguardato 4 esercizi adibiti alla vendita di prodotti ittici nei quartieri Arenella e Sferracavallo, ed è emerso che tutti vendevano alimenti privi di etichettatura e tracciabilità.

Il servizio finalizzato alla tutela ed alla salute della cittadinanza ha permesso di sequestrare complessivamente 190 chili di prodotti ittici che a seguito di controlli e verifiche dei veterinari dell’ASP sono stati devoluti in beneficenza.

Infine i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per circa 6.000 euro.

L'articolo Palermo. sequestrati 200 chili di prodotti ittici : devoluti in beneficenza proviene da Campobello News.









