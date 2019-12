Oggi Davide Faraone presenta a Marsala “Con gli occhi di Sara”

“Con gli occhi di Sara” è il libro scritto da Davide Faraone, edito da Rubbettino, che verrà presentato questo pomeriggio alle ore 16.00 a Marsala presso il My Sisily di piazza della Vittoria.

Il libro racconta la storia di un padre e di una figlia affetta da autismo, scoperto all’età di due anni.

Una immersione nei buoni sentimenti con la capacità di raccontarsi senza filtri.

Un padre che disegna e colora, che si inventa artista pur di far sorridere sua figlia, comunicare e guardare nella stessa direzione con la capacità di essere diversi ma non per questo distanti.

I primi viaggi di Sara vengono raccontati con orgoglio, il bagno in mare, le passeggiate, la tecnologia come strada per una comunicazione immediata.

Le parole hanno un peso, anche gli sguardi. Pure i sorrisi.

Esprimersi attraverso uno sguardo è più potente di una …









