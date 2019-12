Il Comitato Genitori Castelvetrano ha organizzato per oggi pomeriggio a partire dalle 16.00 presso il Circolo della Gioventù nel Sistema delle Piazze un evento dedicato ad un Natale ecologico. Ci sarà un percorso sensoriale, una serie di Giochi ed un percorso ludico motorio con Giusy Stabile ed ancora la merenda per tutti i bambini, 9 tavoli operativi tra cui giardinaggio e pasta modellabile per realizzare addobbi. Inoltre la benedizione di padre Giuseppe Undari e l’intervento del sindaco Enzo Alfano. Per partecipare si potrà acquistare il ticket da 2 euro ed il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale didattico per una scuola cittadina

L’articolo Oggi al Gioventù l’eco festa di Natale del comitato Genitori proviene da Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa