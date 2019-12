Natale alle Egadi, ecco il programma degli eventi natalizi fino al 6 gennaio

Natale alle Egadi è emozioni, è magia, è condivisione. E quest’anno, più che mai, le iniziative del periodo natalizio sono dedicate ai bapotranno divertisti con l’aiuto degli animatori durante le loro vacanze. Intanto tutte e tre le isole sono già state addobbate a festa con varie decorazioni artistiche che si possono ammirare per le vie dei piccoli e suggestivi centri abitati. Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 6 gennaio 2020, grazie all’aiuto, in sinergia, delle Associazioni, delle Parrocchie delle Isole, dei centri sociali e delle scuole.

A Favignana per la prima volta arriveranno le giostre, che dal 21 al 29 dicembre renderanno Piazza Matrice un vero e proprio luna park dove ogni pomeriggio dalle ore 17.00 prenderanno vita spettacoli di magia e musicali, con distribuzione di merende per i più piccoli.

A Marettimo e a Levanzo, invece, negli oratori e nei centri sociali, verranno allestiti dei Villaggi di Babbo …









