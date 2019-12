Musumeci visita gli uffici periferici della Regione a Trapani

Visita negli uffici provinciali dell’amministrazione regionale a Trapani per il governatore Nello Musumeci. Il presidente ha voluto incontrare il personale della soprintendenza dei Beni culturali, del Genio civile, dell’Urega, dell’ispettorato dell’Agricoltura e del Corpo forestale della Regione Siciliana per fare sentire la vicinanza del governo e formulare loro gli auguri di buon Natale.

Ad accoglierlo, nelle tre veloci tappe, i dirigenti generali e provinciali responsabili delle strutture. Musumeci ha sottolineato la necessità di “fare squadra” e di lavorare al servizio dei cittadini “con ancora maggiore impegno” perché per poter cambiare quest’Isola “è necessario l’impegno di tutti”.

«Il presidente – ha sottolineato – non deve restare chiuso a Palazzo Orleans, ma deve andare in giro nelle strutture cosiddette periferiche, perché deve saper ascoltare i dipendenti e parlare al loro …









