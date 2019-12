Mazara, semaforo pericolosamente penzolante all’incrocio via Fani e Bessarione. Chi interviene?

Diversi cittadini hanno scritto alla nostra redazione chiedendo di segnalare un serio problema di sicurezza: uno dei 2 semafori posti all’incrocio fra la via Mario Fani e la via Bessarione, si è letteralmente staccato dall’apice del pilone di sostegno e rischia, anche a causa del forte vento di questi giorni, di cadere colpendo qualche automobilista o motociclista. (vedi in copertina foto scattata da un cittadino nelle scorse ore)

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente, inviando una squadra di tecnici comunali, per ripristinare le condizioni di sicurezza. Non sappiamo se operativo un servizio di manutenzione di pubblica illuminazione ma alcuni interventi per garantire la pubblica sicurezza dovrebbero essere garantiti ad ogni modo, vedi i molti piloni della luce con base fatiscente che rischiano di crollare da un momento all’altro.

Ricordiamo agli amministratori della Città che il ruolo dell’informazione prevede anche …









