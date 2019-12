Marsala, oggi e domani gli spettacoli di chiusura del Villaggio di Babbo Natale all’Aias

Tantissimi visitatori stanno affollando quotidianamente il Villaggio di Babbo Natale realizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione-Aias di Marsala in collaborazione con l’associazione Lisola Onlus, aperto fino a domani, domenica 22 dicembre. Dopo la grande affluenza registrata all’inaugurazione di domenica scorsa (15 dicembre) con oltre 1500 presenze, ci si prepara per la grande chiusura della manifestazione, con concerti e spettacoli ad animare e rendere ancora più magica l’atmosfera che si respira dentro e fuori il Centro Csr-Aias. Manifestazioni conclusive che saranno sempre all’insegna della solidarietà e dell’integrazione sociale.

Oggi, sabato 21 dicembre, a partire dalle 17, sul palco allestito all’ingresso del Villaggio di Babbo Natale si terrà il concerto della Fondazione “Aiutiamoli a vivere – Comitato di Marsala”, una organizzazione no profit impegnata a promuovere progetti di accoglienza per bambini bielorussi. Domenica 22, sempre a partire dalle 17, la manifestazione natalizia si chiuderà invece con il concerto gospel dei “Sound & …









