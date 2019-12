Marsala: in Consiglio comunale si è discusso sui fondi per il turismo

Documento di critica della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula nei confronti dell’Amministrazione

La seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio è stata caratterizzata da una discussione – a tratti anche vivace – sulla utilizzazione della gran parte dei fondi del capitolo di promozione turistica da parte dell’Amministrazione. Il Presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e la maggior parte dei consiglieri hanno accusato l’Amministrazione di avere utilizzato 153 mila dei 183 complessivi del capitolo di promozione turistica per elargire contributi ad Enti o Associazioni. Il vice Sindaco Licari dal canto suo ha fatto presente che dei 183 mila euro (il fondo era stato impinguato nel corso delle variazioni di bilancio) 30 mila sono stati dati al Distretto turistico ed altri sono serviti per la promozione turistica come quelli dati alla Confraternita di Sant’Anna per la Processione del giovedì Santo o ancora, come il contributo …









Leggi la notizia completa