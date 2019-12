L’incursione dell’architetto Fabio Provenza nella Sicilia del 500

Fabio Provenza, architetto con la passione della scrittura colta e raffinata, illumina, con il potente faro della sua penna, un secolo straordinario che per svariati motivi è rimasto per secoli scarsamente considerato e conosciuto.

Provenza parte con un’azione che richiama il celeberrimo concetto sciasciano tra parola e pietre. L’autore parte da tre importanti, anzi imponenti palazzi del 500.

Palazzo Abatellis a Palermo, Palazzo Ciambra a Trapani e il gotico-catalano di Palazzo De Ballis che sfocia in una vastissima opera edificatoria durante “el siglo de oro” dell’architetura cinquecentesca alcamese. Provenza compie una operazione di grande rilevanza con una martellante illuminazione della produzione architettonica della Sicilia cinquecentesca, costituita dalle costruzioni che più spiccatamente documentano la cultura architettonica influenzata dalla koinè del Levante spagnolo, partendo correttamente dalla grandiosità di Palazzo Abatellis che contiene uno dei più grandi capolavori dell’arte …









Leggi la notizia completa