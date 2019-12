La fontanella e il pesce congelato: condanna per Nizza, ex gestore del lido di San Teodoro

Furto d’acqua e tentata frode in commercio sono le imputazioni per cui è stata condannata Ombretta Nizza, per diversi anni gestore del lido accanto le torri di San Teodoro. Un lido per lungo tempo al centro di polemiche e vicende giudiziarie che ha chiuso i battenti al termine della stagione estiva 2018. E ciò per la definitiva revoca della concessione demaniale.

Adesso, a condannare Ombretta Nizza è stato il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Matteo Giacalone, che ha sentenziato un anno di reclusione e 250 euro di multa per furto di acqua (contestato l’allaccio abusivo ad una fontanella dell’acquedotto comunale), nonché ad 800 euro di multa per tentata frode in commercio. Questa seconda accusa è stata contestata perché nel menù del ristorante all’interno dell’ex lido non era specificato che il pesce servito era congelato (e nel corso …









