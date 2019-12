Gli auguri di Natale del Vescovo Mogavero. “In Gesù Bambino c’è il volto di un’umanità dolente” (VIDEO)

“Rischiamo veramente di fare del Natale qualcosa che non appartiene all’essenza stessa del Natale. Chi parla di Gesù Cristo? Chi parla del Bambinello?”. Inizia così il video messaggio del Vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero, che invita a mettere da parte gli orpelli e le sovrastrutture per tornare allo spirito del presepe e a immaginare di metterci nei panni in uno dei suoi personaggi per vedere attraverso Gesù Bambino il volto di un’umanità dolente, che spesso tendiamo a ignorare.

Di seguito il video integrale:

