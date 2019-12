Gibellina: è tutto pronto per il “Gran Galà di Capodanno 2020” targato “Notte d’Estate”

Mancano pochi giorni alla notte più attesa dell’anno. Per la prima volta la «Sala Ricevimenti Orestia» apre le proprie porte per il cenone di Capodanno targato “Notti d’Estate”.

Al grande evento da “mille e una notte”, che farà di Gibellina la meta preferita per festeggiare il nuovo anno, ospiti d’eccezione, musica dal vivo, spettacolo di danza e burlesque ed una sontuosa cena allieteranno la serata.

Dopo la cena il programma della serata prevede: alle 00:30 l’arrivo del grande ospite Giordano Mazzocchi, corteggiatore del programma televisivo “Uomini e Donne” ed influencer, idolo di tante giovani e non solo, che oltre al dj set di cui sarà protagonista, si intratterrà per foto con le proprie fans. Ad accompagnare Giordano Mazzocchi durante la serata ci sarà anche Lady Jenny, l’unica vocalist …









Leggi la notizia completa