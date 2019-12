Fabrizio Ferrandelli: “+Europa forza giovane. In Sicilia puntiamo sui fondi Ue”

Fabrizio Ferrandelli, referente regionale e dirigente nazionale per +Europa, a Palermo ci sono molte polemiche per questo Natale?



Abbiamo manifestato contro l’amministrazione comunale, Palermo si è fregiata anche del titolo di capitale della cultura e ha un patrimonio grandissimo ma stenta ad organizzare le manifestazioni natalizie. Abbiamo voluto simbolicamente consegnare dei cappelli di babbo natale, delle palle e delle luminarie, se non ci pensa l’amministrazione ci pensa l’opposizione.



Cosa non hanno capito i palermitani quando hanno deciso di rivotare Orlando sindaco e non hanno preferito lei?



La mia candidatura parte azzoppata, sebbene volassimo nei sondaggi il clima era appesantito dalle vicende giudiziarie, mi era arrivato un avviso di garanzia con vicenda poi chiusa con una archiviazione. In più dobbiamo dire che Orlando ha governato Palermo da trenta anni, avergli tenuto testa ed essere arrivato a 90 mila preferenze non è poco. …









